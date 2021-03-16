Сыктывкар, , 23:44 — REGNUM В этом году в Коми ветераны Великой Отечественной войны не получат приглашение на празднование Дня Победы в Сыктывкаре. Решение было принято сегодня в правительстве республики.

«В связи с тем, что ветеранам ВОВ, живущим в Коми, в виду почтенного возраста тяжело переносить дорогу в столицу Коми, чтобы принять участие в праздновании дня Победы, было принято решение чествовать их на местах», — пишет Комиинформ.

Вместе с тем, подготовка к параду Победы в Сыктывкаре уже началась — в минздрав Коми направили списки участников парада Победы на Стефановской площади с целью их своевременной вакцинации.

В день 76-летия Победы ветераны получат подарки от имени главы республики: для мужчин — жилетка из овчины, для женщин — павлопосадские платки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми стартовал благотворительный марафон «Мы — наследники Великой Победы», собранные в рамках акции средства направят на поддержку ветеранов.