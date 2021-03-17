Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Почти 111 млн доз вакцины от коронавируса было распределено среди намерения США, согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний США. Об этом 16 марта сообщает CNN.

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Согласно отчетам, распределено 110 737 856 доз вакцины — примерно 77% от полученных 142 918 525 доз.

За последние 24 чала был распространен 1.7 млн доз.

Примерно 22% населения страны — около 72 млн человек — получил как минимум одну дозу вакцины, а еще 12% несения — около 39 млн — полностью вакцинированы.

Отмечается, что во всех штатах вакцинировано как минимум 10% взрослого населения.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории США было выявлено 56 649 новых случаев заражения коронавирусом, что на 18 427 больше, чем за день до этого.