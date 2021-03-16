Фритаун, , 23:36 — REGNUM Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Сьерра-Леоне накануне, 15 марта, сообщает 16 марта Синьхуа.

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Первым прививку от коронавируса получил президент республики Джулиус Маада Био, который на церемонии начала вакцинации призвал сограждан последовать его примеру.

Добавим, что жителей Сьерра-Леоне вакцинируют китайским препаратом, доставленным в африканскую страну по программе COVAX. По этой программе вакцины в страны Африки начали доставлять в начале марта.

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