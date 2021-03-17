17 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Артур Савин, , 08:43 — REGNUM Решение руководства Альфа-банка нанять на работу российского рэпера Моргенштерна (Алишера Моргенштерна) на должность директора по работе с молодежью вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 16 марта в социальной сети Facebook.

Моргенштерн Okras

Многие пользователи оказались в недоумении от решения руководства кредитной организации. Люди уверены, что Моргенштерн меньше всего подходит для работы с молодёжью.

«Зачем Банку директор по работе с молодежью? Переформулирую: зачем банку отдел по работе с молодежью? Банк — не общественная организация. Это предприятие по получению дохода, а директор, у которого почти все песни про деньги, чики, тачки, образцом для работы с молодёжью, мне кажется, не очень подходит», — написал Алексей Д.

Некоторые комментаторы считают, что назначение такой персоны, как скандальный рэпер Моргенштерн, является оскорбительным для простых служащих банка, которым приходилось доказывать организации, что они достойны в ней работать.

«Товарищ без образования, без опыта, эпатажный во всех местах. И здрасьте, в банк взяли. Это насмешка просто над клиентами и служащими банка», — считает Элина Л.

Часть людей пришла к выводу, что подобный подход сыграет злую шутку с российской молодёжью, которая будет воспринимать свою жизнь в качестве большого шоу.

«А кого-нибудь из молодых и талантливых ребят, с опытом работы в финансовом секторе на эту должность нельзя было принять? Потом мы удивляемся «хайповому» творчеству молодёжи в тик-токах и инстаграмах. Молодёжь в этих хайпах видит возможность заработать и сделать карьеру. И такими примерами мы укрепляем их веру в то, что жизнь это сплошное шоу», — поделился своим мнением Геннадий К.

Напомним, 15 марта РБК сообщило со ссылкой на пресс-службу Альфа-банка, что организация наняла на работу российского рэпера Моргенштерна (Алишера Моргенштерна) на должность директора по работе с молодежью.