Вашингтон, , 23:31 — REGNUM Украинский депутат Андрей Деркач занимался очернением кандидатуры Джо Байдена на выборах 2020 года, сообщает доклад Офиса директора национальной разведки США, опубликованный 16 марта.

При этом уточняется, что его действия находились в «компетенции Путина» и производились с подачи российских властей.

«Мы считаем, что президент Путин и другие российские высокопоставленные официальные лица знали и, вероятно, приказали провести операции влияния против президентских выборов в США в 2020 году. Например, по нашей оценке, в компетенции Путина находились действия Андрея Деркача, украинского законодателя, игравшего видную роль в российских действиях по влиянию на выборы. Деркач связан с российскими официальными лицами и российскими разведслужбами», — сообщается в докладе.

Как сообщало ИА REGNUM, в том же докладе утверждается, что «вмешательство в выборы» осуществляли неназванные высокопоставленные официальные лица России, «которые не стали бы действовать, не получив хотя бы молчаливого одобрения Путина».

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