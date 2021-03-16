Майдугури, Нигерия, , 23:26 — REGNUM Шесть десятков жителей нигерийского штата Борно освободила армия Нигерии, вступив в противостояние с членами «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 16 марта в соцсетях представитель нигерийских военных Мухаммед Ерима.

В результате схватки, которая произошла накануне, 15 марта, военные убили 41 террориста, захватили оружие и освободили 60 женщин и детей, томившихся в плену у боевиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 марта, в нигерийском штате Кадуна боевики захватили в плен троих учителей начальной школы.

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