Сыктывкар, , 23:24 — REGNUM В Коми в период весеннего половодья могут оказаться отрезанными 169 населённых пунктов в 19 районах, в которых проживают почти 40 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«В зоне подтопления могут оказаться 105 населённых пунктов в 18 районах. Потенциально опасных и критически важных объектов, скотомогильников и складов ядохимикатов в зонах подтопления нет», — уточнили в ведомстве.

На период весеннего половодья планируется выставить 8 спасательных постов в пяти муниципальных образованиях республики. Для оказания помощи населению в муниципальных образованиях на период весеннего половодья будет также сформирован Сводный отряд спасателей из числа Сыктывкарского и Ухтинского аварийно-спасательных отрядов.

Как сообщало ИА REGNUM, в резервном фонде правительства Коми на случай ЧС предусмотрено 18 млн рублей.