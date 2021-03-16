Донецк, 16 марта 2021, 23:15 — REGNUM Военное обострение наблюдается по всей линии соприкосновения в Донбассе, заявил 16 марта представитель ДНР в подгруппе по безопасности Контактной группы Алексей Никоноров.
На заседании Контактной группы, которое состоялось сегодня, 16 марта, Никоноров сказал:
Он добавил, что украинская сторона делает всё, чтобы вопросы безопасности не были решены. Представители Киева вступают на переговорах «в неактуальные и бессмысленные на фоне общей эскалации дискуссии и длительные монологи о разминировании и новых участках разведения сил и средств».
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