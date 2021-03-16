Донецк, 16 марта, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Военное обострение наблюдается по всей линии соприкосновения в Донбассе, заявил 16 марта представитель ДНР в подгруппе по безопасности Контактной группы Алексей Никоноров.

Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

На заседании Контактной группы, которое состоялось сегодня, 16 марта, Никоноров сказал:

«На сегодняшний день мы видим обострение ситуации по всей линии соприкосновения: со стороны ВФУ (вооружённые формирования Украины — прим. ИА REGNUM) всё чаще применяются миномёты различных калибров».

Он добавил, что украинская сторона делает всё, чтобы вопросы безопасности не были решены. Представители Киева вступают на переговорах «в неактуальные и бессмысленные на фоне общей эскалации дискуссии и длительные монологи о разминировании и новых участках разведения сил и средств».