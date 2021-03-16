Сыктывкар, 16 марта 2021, 23:14 — REGNUM В Коми стартовал благотворительный марафон «Мы — наследники Великой Победы». Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, собранные в рамках акции средства направят на поддержку ветеранов.
В 2020 году жителями республики в рамках благотворительного марафона было собрано 668 тысяч рублей. На эти средства была оказана адресная помощь 164 ветеранам Великой Отечественной войны: были приобретены необходимые ветеранам бытовая техника, мебель, лекарства и дрова, оказана материальная помощь, а кроме того отреставрированы памятники и монументы павшим в годы войны.