Сыктывкар, , 23:14 — REGNUM В Коми стартовал благотворительный марафон «Мы — наследники Великой Победы». Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, собранные в рамках акции средства направят на поддержку ветеранов.

«Мы в неоплатном долгу перед поколением ветеранов Великой Отечественной войны. Единственный способ отчасти возвратить этот долг — это стараться облегчить их сегодняшнюю жизнь, откликаться на повседневные нужды. Мы можем и обязаны это делать. Предлагаю дать старт марафону и продолжить эту достойную традицию», — заявил глава республики Владимир Уйба.

В 2020 году жителями республики в рамках благотворительного марафона было собрано 668 тысяч рублей. На эти средства была оказана адресная помощь 164 ветеранам Великой Отечественной войны: были приобретены необходимые ветеранам бытовая техника, мебель, лекарства и дрова, оказана материальная помощь, а кроме того отреставрированы памятники и монументы павшим в годы войны.