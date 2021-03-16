Ростов-на-Дону, , 23:12 — REGNUM Агент бывшего полузащитника «Ростова» Романа Еременко Марко Трабукки сегодня, 16 марта, сообщил, что к игроку испытывают интерес некоторые европейские клубы.

«Он сейчас лист свои болячки до мая. Потом будем смотреть. Есть пара предложений из Европы. Думаю, что после окончания РПЛ, то кто-то заинтересуется и сделает предложение», — приводит слова агента портал «Спорт-Экспресс».

33-летний Еременко на данный момент находится без клуба. С января 2019-го по февраль этого года он защищал цвета «Ростова», в составе которых провел 47 матчей и отличился 15 (10+5) результативными действиями.