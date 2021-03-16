Москва, , 23:09 — REGNUM Внешняя политика России на Балканах основывалась не на серьезной стратегии, а на тактических шагах. Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова, во время прошедшего в ИА REGNUM круглого стола на тему «Россия и страны бывшей Югославии в новой политической реальности».

По словам эксперта, у отношения со всеми бывшими республиками Югославии складывались по-разному, при этом с многими из них эти отношения были довольно сложными.

«Что нужно изменить? Мне кажется, что России надо стать сильным и привлекательным государством, чтобы все к ней подтянулись. Когда настанет крах Запада, тогда наступит время для сравнения политики Запада с политикой России. Я не буду говорить о всей Европе, но наше сотрудничество со странами бывшей Югославии обязательно будет укрепляться. Но для этого России надо работать над собой», — считает Елена Гуськова.

Напомним, что из стран бывшей Югославии Словения и Хорватия сегодня состоят в НАТО и в ЕС, Черногория и Македония состоят в НАТО, в то время как Сербия и Босния и Герцеговина пока не являются членами ни НАТО, ни ЕС.