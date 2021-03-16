Ливерпуль, Великобритания, , 23:09 — REGNUM Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд вынужден пропустить матчи национальной сборной Англии в рамках отборочного турнира к ЧМ — 2022 в марте из-за повреждения, информирует 16 марта пресс-служба ливерпульской команды.

Сообщается, что у 27-летнего вратаря диагностировано повреждение брюшной мышцы из-за чего он не сможет принимать участие в официальных матчах до конца текущего месяца.

В текущем сезоне он провел в составе «Эвертона» 25 матчей и пропустил 32 гола.

Сборная Англии в марте сыграет против команд Сан-Марино, Албании и Польши.