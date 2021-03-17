17 марта 2021 | Время чтения 1 мин

В сети обсудили обвинение в превышении полномочий, которое пало на инспектора Байкальского заповедника Сергея Красикова

Артур Савин, , 10:35 — REGNUM Обвинение в превышении полномочий, которое пало на инспектора Байкальского заповедника Сергея Красикова, задержавшего браконьеров, вызвало появление множества комментариев в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 16 марта в социальной сети Facebook.

Сергей Красиков Baikalzapovednik.ru

«Как же надоели эти безнравственные представители власти, эти мажоры-обжоры!» — написала Тамара К.

Многие люди решили вступиться за инспектора. По их видению, Красиков поступил как герой и, несмотря на угрозу своей жизни, задержал вооруженных людей.

«Инспектор выполнял свои обязанности. Его нужно наградить!» — считает Наталья К.

Некоторые комментаторы оказались по-настоящему возмущены. По их видению, инспектор попал под давление «крыши» тех, кого он сумел задержать.

«Родину защищать у нас уже уголовно наказуемо? Какой позор! Нам бы побольше таких мальчиков», — поделилась своим мнением Ольга П.

Нашлись и те, кто уверен, что такие обвинения поступают в случае, если люди уверены в своей безнаказанности.

«Нужно к ответственности привлекать не только вот таких нарушителей-браконьеров, но и их «крышу», чтобы неповадно было переворачивать всё с ног на голову. А сколько таких случаев у нас по стране? Вседозволенность и чувство, что ты относишься к категории людей, которым всё позволено, развращает людей», — пишет Валентина Ц.

Напомним, 15 марта инспектора Байкальского заповедника Сергея Красикова, задержавшего браконьеров, обвинили в превышении полномочий.