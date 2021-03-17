17 марта 2021 | Время чтения 1 мин

В сети обсудили заявление певца Дениса Майданова о том, что он собирается баллотироваться в Госдуму

Артур Савин, , 10:00 — REGNUM Заявление певца Дениса Майданова о том, что он собирается баллотироваться в Госдуму от Одинцовского избирательного округа, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 16 марта в социальной сети Facebook.

Денис Майданов SkayVideoPro Company

«У нас скоро будет не Госдума, а шоудума. Хотя она уже превращается в неё», — считает Валентина Ц.

Некоторые пользователи поддержали решение артиста. По их видению, он представляет из себя достойного кандидата, который будет отстаивать интересы своих будущих избирателей.

«Правильно! А почему бы и нет. Там спортсменов хоть пруд пруди. А тут хоть подпевать кому будет», — написал Сергей Л.

Некоторые комментаторы выразили своё непонимание. Люди уверены, что если бы Майданов хотел позитивно повлиять на жизнь России, то он мог бы выбрать совершенно другой неполитический путь.

«Ну и зачем? Любовь к Родине можно выражать другим способом, не влезая в политику», — пишет Лина Л.

Нашлись и те, кто уверен, что артисты или спортсмены в Госдуме не нужны. Граждане считают, что в законодательном органе власти должны находиться люди, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

«В Госдуме нужны профессионалы. «Хочу помочь» — это не аргумент. Сейчас такой момент, когда надо вносить изменения в законы, регулирующие экономическую сферу, для того чтобы был экономический рост, появлялись новые высокотехнологичные и развивались существующие отрасли. А набор «лозунгов», «хотений» — это не тот багаж, с которым можно идти в Думу. А патриотическим воспитанием молодежи певец может заниматься на своих концертах, организовать молодёжный клуб и, в перерывах между концертами, работать с молодёжью. Для этого не обязательно идти в Госдуму. Я тоже патриот своей страны, но что это означает? Что я должен захотеть в Госдуму? Надо же реально смотреть на вещи», — поделился своим мнением Геннадий К.

Напомним, 15 марта певец Денис Майданов заявил РИА Новости, что собирается баллотироваться в Госдуму от Одинцовского избирательного округа.