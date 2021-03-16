Страсбург, Франция, , 23:30 — REGNUM Европейское агентство лекарственных средств (EMA) настояло 16 марта, что «ничто не указывает» на то, что вакцина от коронавируса AstraZeneca стала причиной образований тромбов у привитых пациентов в Дании и Италии. Об этом сообщает Associated Press.

Представители EMA уверены, что правительства стран не должны приостанавливать использование вакцины AstraZeneca на фоне того, как регестрируется большое количество новых случаев заражения коронавирусом.

«Мы твердо стоим на том, что польза от вакцины от коронавируса AstraZeneca перевешивает риски, а количество человек, пострадавших от тромбоза после вакцинации, не выше, чем среди населения в целом», — заявил глава регулятора Эмер Кук.

Напомним, что в данный момент специалисты EMA продолжают оценку всех возможных побочных эффектов препарата и изучают каждый случай, о котором было сообщено. Профильный комитет EMA в четверг, 18 марта, проведёт встречу, на которой будет вынесено соответствующее заключение.

Как передавало ИА REGNUM, ранее целый ряд стран Евросоюза приостановил использование вакцины от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета из-за опасений, что её применение может быть причиной возникновения тромбов.