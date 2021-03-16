Париж, , 22:52 — REGNUM Во Франции за последние сутки коронавирусная инфекция была выявлена почти у 30 тыс. человек, сообщает 16 марта санитарная служба республики.

Заражение коронавирусом было выявлено у 29 975 человек.

С учетом этих данных, общее число зафиксированных случаев COVID-19 составляет во Франции 4 108 108.

Кроме того, за прошедшие 24 часа во Франции умерли 320 пациентов с диагнозом COVID-19.

На сегодняшний день во Франции список жертв эпидемии насчитывает 91 196 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Кастекс заявил, что страну накрыла третья волна эпидемии коронавируса.

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