Афины , 16 марта 2021, 23:07 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Декендиас на пресс-конференции 16 марта заявил, что хочет провести встречу со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в благоприятной атмосфере, сообщает Haber7.
Дендиас сообщил, что политические переговоры между министерствами иностранных дел двух стран состоятся 17 марта в Афинах.
Напомним, в конце августа-начале сентября 2020 года отношения между Грецией и Турцией резко обострились. Афины недовольны тем, что турецкое судно Oruç Reis организует сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Ранее глава МИД Греции заявлял о необходимости немедленного вывода из этого морского региона всех турецких судов, включая и военные корабли.
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