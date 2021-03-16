Афины , , 23:07 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Декендиас на пресс-конференции 16 марта заявил, что хочет провести встречу со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в благоприятной атмосфере, сообщает Haber7.

«Мы надеемся, что для решения нашего единственного противоречия с Турцией, а именно определения исключительных экономических зон и континентального шельфа в Эгейском и Восточном Средиземноморье, необходимо найти компромисс на основе Конвенции ООН по морскому праву и принципов международного права. Односторонние обвинения Турции в отношении Греции, выдвинутые в последнее время, будут опровергнуты дипломатическими средствами в нужное время и надлежащим образом». Дендиас

Дендиас сообщил, что политические переговоры между министерствами иностранных дел двух стран состоятся 17 марта в Афинах.

Напомним, в конце августа-начале сентября 2020 года отношения между Грецией и Турцией резко обострились. Афины недовольны тем, что турецкое судно Oruç Reis организует сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Ранее глава МИД Греции заявлял о необходимости немедленного вывода из этого морского региона всех турецких судов, включая и военные корабли.

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