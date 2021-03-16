Москва, , 22:39 — REGNUM Украинские власти существуют в своем странном «фантазийном мирке», заявляя об участии России в кризисе с вакциной AstraZeneca в Европе, отметила 16 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания украинского министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Ранее этот украинский министр заявил, что Европа испытывает проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca потому, что их «устроила» Россия через массовую информационную кампанию.

По мнению Ткаченко, России это нужно, чтобы расчистить рынок для своей вакцины «Спутник V».

«Продолжают жить в своём фантазийном мирке: проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке. Теперь министр культуры взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией, которые Украина не производит и не проводит. Не режим, а сказка», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день целый ряд стран как в Евросоюзе, так и во всем мире, приостановили использование вакцин компании AstraZeneca из-за осложнений с тромбами после вакцинирования.

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