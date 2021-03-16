Триполи, 16 марта, 2021, 22:33 — ИА Регнум. В городе Тобруке (Ливия) прошла церемония приведения к присяге ливийского Правительства национального единства (ПНЕ) и Президентского совета, сообщает 16 марта Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливия

Происходящее транслировали по Национальному телевидению республики. К присяге были приведены премьер-министр ПНЕ Абдель Хамид Дбейба и глава Президентского совета Мухаммед аль-Менфи.

Комментируя это важное для Ливии событие, спикер ливийской Палаты представителей Агила Салех сказал, что новые чиновники должны сделать всё для достижения национального примирения в стране, создать условия для президентских и парламентских выборов, запланированных на декабрь.