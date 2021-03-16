Рим, , 22:18 — REGNUM Решения о форме работы авиакомпании Alitalia с новым юридическим лицом будут приняты в самое ближайшее время, об этом было заявлено во вторник, 16 марта, в ходе посвященной спасению авиакомпании видеоконференции с участием итальянских министров.

По итогам совещания, участие в котором принимали министры экономики, экономического развития и инфраструктуры, а также еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер, достигнут определенный прогресс, отметили представители правительства страны.

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"Алиталия» на протяжении длительного времени работала в убыток и де-факто являлась банкротом, профсоюзы в этой ситуации протестовали против недостаточно активной помощи правительства, а еврочиновники — против нарушения норм конкуренции посредством такой помощи.