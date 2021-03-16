Жуковский, Московская область, , 22:18 — REGNUM Крупнейший авиасалон МАКС пройдет в России с 20 по 25 июля 2021 года, сообщает 16 марта информационная служба организаторов салона.

Авиасалон будет проводиться в городе Жуковский Московской области.

Организаторы отмечают, что это мероприятие будет юбилейным, 15-ым Международным авиационно-космическим салоном (МАКС).

На данный момент известно, что на МАКС-2021 впервые будет показан среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21−310 с отечественными двигателями ПД-14, лёгкий военно-транспортный самолет Ил-112В, а также региональный турбовинтовой Ил-114−300.

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