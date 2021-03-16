Вашингтон, , 22:15 — REGNUM «Вашингтон Уизардс» проявляет интерес к центровому «Кливленд Кавальерс» Андре Драммонду и в случае, если «Кливленд» выкупит его контракт, постарается приобрести его, информирует 16 марта портал The Athletic.

Напомним, что «Кливленд» обусловился с игроком, что он больше не сыграет за команду до трансферного дедлайна, который наступит 25 марта. К этому момент клуб попытается обменять игрока, либо выкупит его контракт.

По данным источника, «Уизардс» могут воспользоваться исключением травмированного игрока и предложить больше, чем минимальный контракт. Однако, Драммонд хочет продолжить свою карьеру в составе команды, которая претендует на чемпионство.