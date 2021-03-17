Анкара, , 09:03 — REGNUM Бывший премьер-министр Турции, ныне лидер оппозиционной «Партии будущего» Ахмет Давутоглу 16 марта выступил перед конгрессом своей партии с осуждением открытия посольства Косово в Иерусалиме.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик назвал произошедшее «печальной вестью».

Давутоглу, ранее находившийся в составе близкого окружения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана напомнил, что Турция оказала Косово «исключительную помощь», а Косово, несмотря на многократные преступления, стало перовой мусульманской страной, признавшей Иерусалим столицей Израиля и открывшей там свое представительство.

Открытие косовского посольства в Иерусалиме было одним из обязательств, взятых Косово в рамках Вашингтонских соглашений о нормализации экономических отношений с Сербией от 4 сентября, и было буквально навязано марионеточному правительству Авдуллы ХотиДональдом Трампом.

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1 февраля 2021 года Косово и Израиль установили дипломатические отношения. 14 марта Косово открыло посольство в Иерусалиме.

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