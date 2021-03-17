Приштина, , 13:15 — REGNUM Представители Агентства по защите окружающей среды Косово 16 марта опубликовали отчет, в котором названы основные источники загрязнения воздуха в крае. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

В документе отмечается, что наибольшая доля загрязняющих веществ выделяется в воздух при отоплении домов дровами — 49%. Именно дровяные печи выбрасывают в воздух 68% частиц пепла PM2.5.

На втором месте находится промышленность — 37% — в том числе производство промышленных товаров и энергии (здесь особенно стоит выделить ТЭЦ). В промышленном производстве выделяется 57% выделяемого диоксида азота NO2.

11% выбросов приходится на транспорт и еще 3% на сельское хозяйство.

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