Москва, , 22:09 — REGNUM Серийная постройка средних морских танкера проекта 23 130 для ВМФ России будет продолжена, сообщил 16 марта начальник службы вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения Минобороны РФ капитан I ранга Сергей Епифанов в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, для ВМФ будут построены как минимум еще три таких танкера.

Помимо головного танкера проекта «Академик Пашин», для российского военного флота построят еще три таких судна, первый из которых получит название «Василий Никитин».

Контракт на три танкера проекта 23 130 был подписан в 2020 году. .

Напомним, головной морской танкер проекта 23 130 «Академик Пашин» был веден в состав Северного флота 21 января 2020 года.

Справка ИА REGNUM: танкеры проекта 23 130 способны ходить в северных широтах и без швартовки передавать другим судам или принимать от них дизельное топливо, мазут, керосин, масло, воду, а также принимать, хранить, транспортировать и передавать сухие грузы с помощью системы траверзной грузопередачи.

Эти суда 130-метровой длины с экипажем из 24 человек способны развивать скорость до 16 узлов, обладают автономностью в 60 суток и выполнять задачи дальнего сопровождения крупных боевых, в том числе авианесущих, кораблей.

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