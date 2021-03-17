Приштина, , 13:11 — REGNUM 16 марта секретарь и.о. президента Косово Вьосы Османи бывший руководитель косовской разведки Дритон Гаши был отправлен в отставку и лишен права работать на гражданской службе за попытку кражи документов из сейфа президентской администрации. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Журналисты отмечают, что решение об отставке Гаши было принято комиссией ad hoc, созванной 20 января 2021 года.

Месяц назад чиновник был отстранен от исполнения обязанностей после того, как глава кабинета и.о. президента Османи Фатон Пеци 9 декабря обвинил Гаши в попытке совместно с неким агентом косовской разведки изъять документы из сейфа на следующий день после ареста Хашима Тачи и его отправки в Гаагу для подготовки к суду по обвинению в преступлениях против человечности.

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