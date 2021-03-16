Варшава, , 22:08 — REGNUM Организаторы международной кинопремии «Оскар» объявили номинантов на премии по итогам 2020 года. Среди них оказался польский кинооператор Дариуш Вольский за работу над фильмом «Новости со всего света» с Томом Хэнксом в главной роли. Об этом сообщает Polskie Radio.

Картина «Новости со всего света» повествует о судьбе ветерана Гражданской войны в США. За работу над данным фильмом на престижную премию также номинированы его художник-постановщик, звукорежиссер и композитор. Однако в число номинантов на «Лучший фильм» картина не попала.

Вольский поборется за «Оскар» с кинооператорами таких картин, как «Манк», «Страна кочевников» и «Суд над чикагской семеркой». Эти три фильма номинированы в категории «Лучший фильм».

93-я по счету церемония вручения наград Американской киноакадемии состоится 25 апреля.