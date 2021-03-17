Приштина, , 13:37 — REGNUM Брат главы Альянса за будущее Косово Рамуша Харадиная Даут 16 марта добровольно отказался от депутатского мандата и передал его другому кандидату на пост депутата — Шемседину Дрешаю. Об этом 17 марта сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Журналисты отмечают, что Харадинай поблагодарил жителей Косово за поддержку и заявил, что для него лучше отказаться от депутатского мандата, чтобы присутствовать в муниципалитетах в период подготовки к осенним выборам.

На парламентских выборах в Косово 14 февраля Альянс за будущее Косовополучил всего 7% голосов и 8 депутатских мандатов.

Бывший министр иностранных дел Косово из рядов партии Мелиза Харадинай-Стубла была обвинена в подкупе представителей ЦИК и краже голосов у соратников по партии, предпринятых с целью получить депутатский мандат.

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