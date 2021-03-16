Рим, , 22:02 — REGNUM Сделанное экс-премьеру Италии Джузеппе Конте предложение возглавить популистское «Движение 5 звезд» резко увеличило рейтинг этой партии, таковы итоги исследования Euromedia, опубликованные во вторник, 16 марта.

Благодаря относительно высокому личному рейтингу Конте партия вышла с 4 на 2 место по популярности в стране (17,2%) и уступает только правоцентристской «Лиге» Маттео Сальвини (22,9%).

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3−4 места в списке самых популярных партий занимают леволиберальная Демократическая партия и еще одна правоцентристская партия — «Братья Италии». Все они, кроме «Братьев Италии», с февраля 2021 года входят в состав «широкой коалиции» и правительства Марио Драги.