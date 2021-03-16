Санкт-Петербург, , 22:02 — REGNUM Самому молодому участнику всероссийского конкурса «Учитель будущего», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» 19 лет, самому опытному — 76.

«Самое ценное для нас, что все участники конкурса очень разные. Они разные по возрасту, каждый представляет свой регион, а в каждом регионе сформирована своя педагогическая школа, и это наглядно видно в процессе нашего конкурса. Ядро участников конкурса — от 30 до 45 лет, то самый активный возраст, когда возникает потребность в самореализации, потребность делиться своим опытом», — рассказал журналистам, руководитель конкурса «Учитель будущего» АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев.

«В 2019 году мы проводили социологическое исследование, какие есть ожидания, какие дефициты у представителей педагогического сообщества, каковы их запросы. И, как выяснилось, одним из запросов был запрос на признание своего опыта. Поэтому одно из важнейших наших конкурсных мероприятий — это конференция, на которой ее участники расскажут о своем участии в командной работе, — продолжил Андрей Богданцев, — мы видим будущее системы образования и в целом всего образования в междисциплинароности, потому что междициплинарность позволяет преподавать целостную картину, потому что урок ведет один учитель в одном классе, но очень важно, чтобы в классе было постоянное общение. Только тогда дети будут понимать взаимосвязь предметов. Иными словами, очень ярким примером будет, когда ученик будет грамотно писать на русском языке в том числе на уроках физики, и будет понимать, что русский язык он изучает не для того, чтобы получить 100 баллов на ЕГЭ, а для того, чтобы быть грамотным».

«Это важно, и возможно, на наш взгляд, только при эффективной командной работе», — подчеркнул руководитель конкурса «Учитель будущего».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во вторник, 16 марта, в Санкт-Петербурге стартовал финал профессионального конкурса «Учитель будущего» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участие в нем принимают 99 команд из 44 регионов России. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

В торжественной церемонии открытия финала приняли участие: губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Кировской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Образование» Игорь Васильев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, Директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Андрей Милёхин и ректор Российского педагогического университета имени Герцена Сергей Богданов.