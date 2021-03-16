Киев, , 22:00 — REGNUM Вопрос Крыма обсудили украинский и словенский министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и Анже Логар 16 марта в Киеве, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Украины.

Украинский министр на совместной пресс-конференции говорил о семи годах «аннексии Крыма» и о «систематических нарушений прав человека» в Крыму.

Кулеба заявил, что с 2014 года на Украине не было принято ни одного документа, который комплексно содержал бы все шаги и подходы Киева, необходимые для «деоккупации Крыма».

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский пригласил министра Швеции на саммит «Крымской платформы»