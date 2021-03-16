Приштина, , 22:02 — REGNUM В Европейской народной партии 16 марта поздравили нового главу Демократической лиги Косово (ЛДК) Люмира Абдиджику и пожелали ему удачного старта.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в партии также поблагодарили бывшего лидера ЛДК Ису Мустафу за лидерство и за то, что он ввел ЛДК в семью европейских народных партий.

Напомним, представитель ЛДК Авдулла Хоти до сих пор возглавляет правительство края, однако на выборах его партия заняла третье место, получив менее 13% голосов. Председатель ЛДК Иса Мустафа подал в отставку, однако 14 марта получил титул почетного председателя. После созыва парламента пост премьер-министра Косово намерен занять лидер получившего на выборах 50,28% голосов «Движения за самоопределение» Альбин Курти.

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