Рим, , 21:55 — REGNUM 30% граждан Италии уверены, что хотят привиться от коронавируса, таковы данные исследования Noto, опубликованные во вторник, 16 марта.

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Число «неуверенных» выросло с 15% до 21%. Социологи отмечают, что большинство граждан страны предпочитают откладывать этот вопрос и что таких респондентов — все больше.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

При этом прививочная кампания в январе-марте 2021 года идет с существенным отставанием от плана, основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca. В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. Эту вакцину в Италии временно не используют. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 16 марта, в Италии умерли 103 001 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 502 (днем ранее — на 354). Это самый высокий показатель с 26 января 2021 года. Число подтвержденных носителей выросло на 20 396 (днем ранее — на 15 267). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 258 770 — почти 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 536 115 человек — на 5758 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 070 825 человек (за день этот показатель вырос на 49 785), что составляет 3,44% населения Италии.