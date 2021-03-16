Москва, , 21:52 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 16 марта выявлено более 500 носителей коронавирусной инфекции. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны.

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 562 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все инфицированные находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние одного военнослужащего оценивается как тяжёлое, ещё двое находятся в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание протекает бессимптомно.

Сообщается также, что за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 23 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооруженных силах увеличилась до 31 775 человек.

В Минобороны добавили, что основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооружённых силах направлены на проведение добровольной вакцинации военнослужащих. К настоящему времени вакцинацию первым компонентом препарата «Спутник V» прошли более 392 тысяч военнослужащих.