Вашингтон, , 21:49 — REGNUM Разведсообщество США обвиняет Россию в попытках повлиять на выборы и способствовать переизбранию Дональда Трампа, сообщает доклад Офиса директора национальной разведки США, опубликованный 16 марта.

По мнению спецслужб США, Россия пыталась помешать избранию Джо Байдена на президентских выборах 2020 года, подрывая доверие к нему и к выборной системе США.

«Мы считаем, что президент России Путин распорядился провести операции по дискредитации кандидатуры Байдена и всей Демократической партии, по поддержке кандидатуры президента Трампа, по подрыву доверия общества к процессу выборов, а также по усугублению социально-политической раздробленности граждан США», — говорится в докладе.

«Ключевым элементом стратегии Москвы в эту каденцию выборов было использование подручных, связанных с российской разведкой, для продвижения влияющего нарратива с дезинформирующими и неподтвержденными обвинениями против Байдена, которые передавались американским СМИ, официальным и влиятельным частным лицам США, включая часть окружения бывшего президента Трампу и членам его администрации», — говорится в докладе.

Кроме того, а докладе утверждается, что в то же время Иран пытался добиться поражения Трампа на выборах, а Китай вмешаться в выборы не пытался.

Читайте ранее в этом сюжете: Борис Джонсон представит доклад по безопасности, обороне и внешней политике