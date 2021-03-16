Киев, , 21:52 — REGNUM Уже через несколько дней мест в больницах Киева для больных коронавирусом не будет в принципе, заявил на брифинге вечером 16 марта мэр города Виталий Кличко.

Кличко заявил, что сейчас в стационарах медучреждений столицы Украины — более 3,5 тыс. госпитализированных пациентов с Covid-19 или подозрением на вирус, причем из них 71% людей — в тяжелом состоянии. С такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций в сутки, уже через несколько дней мест в больницах не будет, подчеркнул он.

В этом контексте мэр напомнил, что центральная власть Украины ранее обещала Киеву 11 тыс. дополнительных мест для больных, однако до сих пор ничего такого не сделано.

Кличко также обратился к правительству с призывом расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в «оранжевой» зоне. Он возмутился, что 18 марта в Киеве должен состояться футбольный матч со зрителями, на котором ожидается до 35 тыс. зрителей (матч Лиги Европы «Шахтер» — «Рома» — прим. ИА REGNUM).

ИА REGNUM напоминает, что сегодня же вечером мэр Львова Андрей Садовый заявил, что из-за стремительного роста новых инфицированных коронавирусом мэрия Львова готова к самым жестким ограничениям, вплоть до закрытия города.

15 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в ближайшее время Киев может войти в «красную» зону, предполагающую максимальный уровень ограничений.