Минск, , 21:37 — REGNUM Правоохранительные органы Белоруссии привлекли к административной ответственности жителя агрогородка Крево за организацию «несанкционированного массового мероприятия» на Масленицу. Установлено, что местный фотограф Сергей Гапон имел умысел на угощение селян блинами, что квалифицировано как «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» в рамках ч. 2 ст. 24.23 Кодекса об административных правонарушениях.

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Масленицу в воскресенье 14 марта отмечали во многих городах Белоруссии, в том числе в Минске при участии чиновников. Однако собрание на Юрьевой горе в далёком агрогородке Сморгонского района Гродненской области привлекло особое внимание МВД.

Не отличающийся политической лояльностью фотограф был вызван милицией для дачи объяснений по непосредственно возникшему подозрению в нарушении законодательства. В случае, если дело ограничится статьёй КоАП, организатор угощения «несанкционированными блинами» получит наказание в виде крупного штрафа, привлечения к общественным работам или административного ареста.