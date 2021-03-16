Мадрид, , 21:37 — REGNUM Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился своими ожиданиями от следующего матча своей команды против лондонского «Челси» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что «Челси» взял верх над «матрасниками» в первом матче со счетом 1:0.

«Сейчас у «Челси» нет слабых сторон. При Тухеле он еще не проигрывал — и большой вопрос, проиграет ли. «Челси» силен дома и играет весьма неплохо.

Наша цель — навязать им свою игру. Мы хотим победить», — приводит слова Симеоне официальный портал УЕФА.