Киев, , 21:40 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сегодня, 16 марта, провел встречу с послом-специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по Приднестровскому урегулированию Томасом Майер-Хартингом и главой миссии ОБСЕ в Молдавии Клаусом Нойкирхом, в ходе которой обсуждалась текущая ситуация в Приднестровье.

Подробности переговоров сообщает пресс-служба СНБО, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, секретарь СНБО Украины подчеркнул, что ситуация в регионе уже более 20 лет «является крайне сложной, особенно учитывая российский фактор» и выразил мнение, что «Россия никогда не занималась мирным урегулированием в Приднестровье».

Он выразил мнение, что конфликт в Приднестровье остается вызовом не только для Молдавии и Украины, а и для «всей демократической Европы».

Пресс-служба уточняет, что Майер-Хартинг в свою очередь отметил, что Украина внесла «существенный вклад в процесс урегулирования конфликта в Приднестровье мирным путем».

Других подробностей о переговорах Совнацбез Украины не сообщает.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре прошлого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет «настаивать» на выводе российских военных из Приднестровья.

В январе 2021 года в Киеве состоялась встреча президентов Украины и Молдавии Владимира Зеленского и Майи Санду. Тема Приднестровья в публичной плоскости почти не затрагивалась, но эксперты уверены, что Украина и Молдавия ждут отмашки США для начала удушения республики.

В конце февраля стало известно, что с 1 сентября 2021 года Украина запретит въезд автомобилям с номерами Приднестровья.