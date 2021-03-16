Санкт-Петербург, , 21:25 — REGNUM Все тридцать команд — победителей Всероссийского конкурса «Учитель будущего» ждет образовательная программа в мастерской управления «Сенеж». В подготовке программы будут задействованы лучшие эксперты страны, которые помогут проектировать лучшие образовательные практики для внедрения в лучшие образовательные учреждения этих команд, сообщил журналистам заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

«Для участников конкурса «Учитель будущего» нет ограничений по предметным знаниям, в конкурсе сделан упор на так называемые «гибкие навыки», на командную работу, — подчеркнул он, — Когда мы проектировали конкурс, нам показалась крайне важным показать, что умение работать в команде очень важен для практической деятельности, в том числе и педагогов».

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