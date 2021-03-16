Йошкар-Ола, , 21:22 — REGNUM В Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнео жителя республики по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего, находящегося в материальной и иной зависимости от виновного»). Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, в январе 2021 года мужчина по незначительным поводам в воспитательных целях наносил побои своей 13-летней дочери, сопровождая избиение оскорблениями. Девочку били ладонью по голове и лицу, с силой наносили удар ногой в обуви по ягодицам, а также табуретом по ногам.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае на скамье подсудимых окажется 35-летний мужчина, который обвиняется в истязании супруги и несовершеннолетней дочери, а также неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

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