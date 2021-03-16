Львов, Украина, , 21:25 — REGNUM Из-за стремительного роста новых инфицированных коронавирусом мэрия Львова готова к самым жестким ограничениям, заявил вечером 16 марта городской глава Андрей Садовый.

Львов

Садовый отметил, что за прошедшие сутки во Львове зафиксировали 616 случаев болезни — рекорд за время пандемии.

«В сегодняшней ситуации мы стоим вообще перед вопросом, чтобы закрыть город. И кафе, и рестораны — все закроем, если динамика не будет замедляться», — отметил мэр.

Уже сейчас учащихся 5−11 классов перевели на дистанционное обучение, запретили проведение спортивных соревнований в помещениях и массовые банкеты. Мэрия также готова к скорейшему развертыванию дополнительных COVID-мест в больницах.

Отметим, что сегодня же губернатор Львовской области (назначается Киевом и подчиняется центральной власти) Максим Козицкий заявил, что в сложившейся ситуации виновата именно городская власть, поскольку еще 5 марта облгосадминистрация рекомендовала перевести все образовательные учреждения, кроме дошкольных и специальных учебных заведений, на «удаленку».

ИА REGNUM напоминает, что министерство здравоохранения Украины сегодня, 16 марта, обновило деление страны на карантинные зоны, и Львов оказался в условной «оранжевой» зоне, которая не требует максимальных ограничений.

13 марта министр здравоохранения Максим Степанов предложил мэру Львова ввести в городе превентивные карантинные ограничения для предотвращения попадания в «красную» зону.