Минск, , 21:16 — REGNUM Следком Белоруссии назвал обвиняемыми 12 человек, «организовавших акции протестов в студенческой среде различных вузов Минска». Среди них — студенты, преподаватель и член оппозиционного «Координационного совета», сообщила 16 марта пресс-служба СК республики.

«Вопросы организации протестных акций обсуждались со Светланой Тихановской (экс-кандидат в президенты Белоруссии — прим. ИА REGNUM). Представители указанных учреждений образования являлись координаторами на местах, администрировали тематические телеграм-каналы, лично призывали к участию в акциях протеста, изготавливали и распространяли листовки с призывами, управляли участниками, занимались их подготовкой и материальным обеспечением, сообщали о перемещениях сотрудников органов внутренних дел», — сказано в официальном комментарии.

Также на эту тему: Nexta: МВД Белоруссии запросило у армии солдат для подавления протестов

По данным правоохранительного органа, для координации и обсуждения вопросов проведения массовых мероприятий осуществлялись постоянные видеоконференции. Там также установили, что студенты во время протестных акций «блокировали коридоры и лестничные марши, затрудняли проход студентов, преподавателей и посетителей, создавали шум (громкие крики, свист, скандирование лозунгов, пение)». Тем самым якобы нарушалась работа вуза и срывался образовательный процесс.

«Противоправная деятельность группы пресечена сотрудниками Комитета государственной безопасности Республики Беларусь», — подчеркнули в СК. Следователями проведены обыски и допросы, а также «и приобщены к материалам уголовного дела результаты оперативно-розыскных мероприятий».

«По результатам расследования фигурантам предъявлены обвинения по ч.2 ст.17 и ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, совершенная группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора обвиняемые заключены под стражу, — сообщили в СК. — Расследование завершено, уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Проводится работа по выявлению и привлечению к ответственности других участников противоправной деятельности подобного рода».

Больше новостей на эту тему в сюжете: Протесты в Белоруссии