Рим, , 21:15 — REGNUM Главной задачей вновь созданного в Италии «министерства экологического транзита» будет забота о состоянии окружающей среды, заявил во вторник, 16 марта, глава ведомства Роберто Чинголани.

Кроме того, министерство займется собственно «транзитом», а также климатическими и энергетическими вызовами, добавил он.

Министерство экологического транзита впервые появилось в Италии в правительстве Марио Драги в феврале 2021 года. Аналогичное ведомство существует во Франции. Именно на экологический транзит власти Италии намерены потратить значительную часть средств, которые получат в кредит от ЕС на восстановление экономики после коронакризиса.