Заинск, Татария, , 21:12 — REGNUM В Заинске сгорел памятник Воину-освободителю. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сгоревший памятник Пресс-служба администрации Заинского района

Памятник был выполнен из композитных материалов. Площадь пожара составила 6 кв метров. Причину возгорания установят пожарные дознаватели, сообщает «Татар-информ».

По словам старшего помощника прокурора Татарии Руслана Галиева, по данному факту поручено провести прокурорскую проверку.

ИА REGNUM напоминает, новый памятник Воину-освободителю в Заинске был установлен в преддверии 75 — годовщины Победы в Великой Отечественной войне на месте прежнего памятника. Администрация Заинска сообщало, что новый монумент выполнен из «огнеупорного материала — полимера».