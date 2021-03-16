Минск, , 21:11 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела и предъявил жителю города Скиделя обвинение в «экстремизме» по ч.1 ст. 130 УК республики. По версии следователей, гражданин «призвал к агрессивным действиям в отношении милиционеров».

«По данным следствия, с июня по октябрь 2020 года пользователь мессенджера Telegram с целью возбуждения враждебного отношения к сотрудникам правоохранительных органов писал сообщения и комментарии в различные телеграм-каналы с призывами к агрессивным действиям. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что преступление совершил 38-летний житель Скиделя. Обвиняемый свою вину признал, однако внятно объяснить свой поступок не смог», — сказано в официальном сообщении.

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Тем не менее в конечном итоге «мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 130 («Действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности») Уголовного кодекса Республики Беларусь», сообщили в СК.

Там также проинформировали, что обвинённый в возбуждении такой розни взят под стражу, расследование уголовного дела завершено и материалы переданы прокурору для направления в суд.

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