Лас-Вегас, США, , 21:05 — REGNUM Защитник ХК «Сочи» Даниил Мироманов согласовал контракт с клубом из Национальной хоккейной лиги. Сообщается, что 23-летний хоккеист подписал однолетнее соглашение с «Вегас Голден Найтс». Он присоединиться к команде в сезоне 2021/2022, информирует официальный сайт «Вегаса».

В этом сезоне Мироманов принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и отличился 29 (10+19) очками, проводя в среднем на льду 17 минут и 52 секунды за матч.

По итогам минувшего регулярного чемпионата он вошел в десятку лучших защитников-бомбардиров КХЛ.