Вашингтон, , 23:36 — REGNUM Компания Moderna 16 марта сообщила о начале испытания своей вакцины от COVID-19 на несовершеннолетних возрастом от шести месяцев до 12 лет.

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«Компания Moderna сегодня вакцинировала первых участников исследований, которые проводятся на группе детей возрастом от шести месяцев до 12 лет», — сообщается в официальном заявлении.

В клиническом испытание приняли участие дети из США и Канады.

Напомним, что одним из основных соперников Moderna на американском и европейском рынках считается компания Pfizer, которая провела испытаниях своей экспериментальной вакцины от коронавируса на несовершеннолетних от 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение 2021 года будут проведены клинические исследования вакцины от COVID-19 «Спутник V» среди детей.