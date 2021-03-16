Лондон, , 20:57 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 5294 случая заражения коронавирусом, скончались ещё 110 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 16 марта правительство Соединённого Королевства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Согласно последним данным, всего в стране выявлен уже 4 268 821 носитель коронавирусной инфекции, число подтверждённых летальных случаев возросло до 125 690.

Сообщается также, что первую дозу прививки от COVID-19 получили уже 24 839 906 британцев, обеими компонентами вакцины в стране привиты 1 663 646 человек.

Напомним, днём ранее правительство Великобритании сообщало о 5089 выявленных случаях инфицирования и 64 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.